Großbrand in Neufeld - zwei Personen kamen ums Leben

Am Freitagvormittag ist es laut Landessicherheitszentrale Burgenland zu einem Dachstuhlbrand bei einem Wohnhaus in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gekommen. Dabei sind laut ersten Informationen zwei Personen ums Leben gekommen. Es soll sich dabei um eine 83-jährige Frau und einen 78-jährigen Mann handeln.

Vier Feuerwehren sind derzeit vor Ort im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, steht derzeit noch nicht fest.