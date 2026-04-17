Asbest: Greenpeace zeigt Burgenland nach Katastrophenübung an

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat im Zusammenhang mit einer Katastrophenübung im Steinbruch Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) Anzeige erstattet. Im Oktober 2025 seien dort im Rahmen der Übung unter anderem Schülerinnen und Schüler vergraben sowie auf Förderbänder gelegt worden, um Bergungen zu trainieren. Wenige Monate später, im Jänner 2026, wurde der Steinbruch aufgrund einer Asbestbelastung behördlich geschlossen. Greenpeace-Sprecher Stefan Stadler kritisierte, dass die Übung unter diesen Umständen abgehalten worden sei.

Die Anzeige wurde an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übermittelt und richtet sich neben der Betreiberfirma auch gegen die Bezirkshauptmannschaft sowie den zuständigen Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Vorgeworfen werden unter anderem Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Gemeingefährdung. Land reagiert scharf Das Land Burgenland wies die Vorwürfe „aufs Schärfste“ zurück. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es, zum Zeitpunkt der Übung habe der Steinbruch über sämtliche Genehmigungen verfügt, und es hätten keine Hinweise auf eine Gefährdung vorgelegen. Man sehe der Anzeige gelassen entgegen, halte das Vorgehen von Greenpeace jedoch für befremdlich und erwäge eine Anzeige wegen Verleumdung.

Laut Land seien erst einen Monat nach der Übung im Zuge von Kontrollen Gesteinsproben entnommen worden, bei denen später ein erhöhter Asbestanteil festgestellt wurde. Dabei habe es sich um Materialanalysen tiefer Gesteinsschichten gehandelt, nicht um Luftgütemessungen. Nach Vorliegen der Ergebnisse sei der Steinbruch umgehend geschlossen worden. Asbestbelastung seit 2011 bekannt? Greenpeace hält dem entgegen, dass die Gesundheit von Einsatzkräften und Freiwilligen aufs Spiel gesetzt worden sei. An der Übung hätten 447 Personen teilgenommen, darunter Organisationen wie das Rote Kreuz, Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich, der Arbeitersamariterbund sowie die Rettungshundebrigade. Auch 27 Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich seien beteiligt gewesen. Mehrere Teilnehmer hätten sich nach der Schließung des Steinbruchs bei Greenpeace gemeldet.

Asbest im Burgenland KURIER-Artikel zum Thema. Asbest: Greenpeace zeigt Burgenland nach Katastrophenübung an Greenpeace hat nach einer Katastrophenübung im Steinbruch Pilgersdorf Anzeige erstattet. Das Land Burgenland weist die Vorwürfe zurück. Weiterlesen Kritik an Greenpeace: Warum Experten Asbest-Messungen anzweifeln ARGE Naturgestein kontert Greenpeace und sieht Mängel bei Untersuchungen. Weiterlesen Asbest: Gesundheitsnotstand in Ungarn, Fund in Ollersdorf Greenpeace meldet hohe Werte in Szombathely. Kritik aus dem Burgenland nach Fund im Südburgenland wächst. Weiterlesen Asbest im Burgenland: Kampf um die Wahrheit Unterschiedliche Einschätzungen zu Asbest sorgen für Unsicherheit. Eine Analyse der Ereignisse im März. Und eine Aufforderung an alle Beteiligten. Weiterlesen Greenpeace: Asbestbelastung in 3 Orten in Niederösterreich An den betroffenen Orten, an denen asbesthaltiges Material gefunden wurde, wurden umgehend Maßnahmen wie Sperrungen und eine fachgerechte Entsorgung eingeleitet. Weiterlesen