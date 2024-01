Golser Firma fährt mit Burgenlands erstem vollelektrischen Lkw

Der Kühlanhänger, mit dem Josef unterwegs ist, erzeugt mit einem Dynamo seinen eigenen Strom. Bei der Präsentation am Mittwoch in Gols war auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil anwesend, der sich beeindruckt zeigte: „Dass ich heute hier vor einem Lkw mit 300 Kilometern Reichweite stehen kann, hätte ich vor ein paar Jahren niemals geglaubt. Man kann gar nicht erahnen, was in zehn oder 20 Jahren möglich sein wird. Jeder elektrisch gefahrene Kilometer ist ein weiterer Schritt hin zur Klimaneutralität im Burgenland.“