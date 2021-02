Das Burgenland fährt auf Strom ab: E-Auto-Anmeldungen verdoppelt

Spitzenreiter bei der Neuzulassung von Elektrofahrzeugen ist im Landesvergleich der Bezirk Eisenstadt Umgebung mit mehr als sechs Prozent vor dem Bezirk Mattersburg. Die Landeshauptstadt liegt mit 5,9 Prozent an dritter Stelle. Den niedrigsten Anteil an E-Pkw hat der Bezirk Neusiedl am See mit vier Prozent.

Die Elektromobilität sei für Regionen wie das Burgenland besonders gut geeignet, sagt Rasmussen: „Hier gibt es viele Einfamilienhäuser. Man kann mit einer Fotovoltaik-Anlage den Strom fürs Fahren umweltfreundlich selbst erzeugen und ist nicht von Erdöl aus anderen Staaten abhängig.“