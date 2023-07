Getreideernte im Schnitt, Preisdruck aus dem Osten

Die burgenländische Landwirtschaftskammer (LK) rechnet heuer mit einer durchschnittlichen Getreideernte. Die Winterfeuchtigkeit habe gefehlt, der Regen im Frühjahr habe das teilweise ausgeglichen, sei aber regional schon wieder zu viel auf einmal gewesen, meint LK-Präsident Nikolaus Berlakovich.

Die Qualität werde regional sehr unterschiedlich ausfallen. So seien etwa die Erträge beim Raps enttäuschend, dafür habe der Weizen im Bezirk Neusiedl am See, wo die Getreideernte bereits abgeschlossen ist, gute Qualität. Mengenmäßig liegen die Erwartungen über den 277.000 Tonnen im Vorjahr, nämlich bei 290.000 Tonnen.

