Gelsenplage bleibt heuer aus: Warum das eigentlich schade ist

Normalerweise ist der Sommer im Burgenland ohne Gelsen so undenkbar wie ein Heuriger ohne Spritzer. Doch heuer herrscht am Neusiedler See und auch in anderen Landesteilen eine vergleichsweise ungewohnte Ruhe – kaum surrende Plagegeister, die einem den Abend verderben. Statt hektischem Fuchteln und nächtlichem Kratzen bleibt den Burgenländerinnen, Burgenländern und Gästen die Frage: Wo sind die Gelsen eigentlich hin? Die Antwort ist einfach: Es liegt, wie so oft, am Wetter.

Laut Naturschutzbund-Expertin Carolina Trcka-Rojas haben die kühlen Temperaturen im April und Mai sowie die Trockenheit im Juni die Entwicklung der Gelsenpopulation deutlich behindert. Wetter als entscheidender Faktor für Gelsenaufkommen Im Gegensatz zum Vorjahr, als eine Überschwemmung nach längerer Trockenheit zu einer explosionsartigen Vermehrung der Gelsen führte, gab es heuer keine idealen Bedingungen für die sogenannten „Überschwemmungsmücken“.

Diese legen ihre Eier in feuchte Gebiete, wo sie monatelang überdauern, bis eine Überschwemmung das Schlüpfen der Larven auslöst. Kaltes Frühjahr: Die niedrigen Temperaturen im April und Mai verzögerten den Start der Gelsen -Population.

Die niedrigen Temperaturen im April und Mai verzögerten den Start der -Population. Trockener Juni: Zu wenig Feuchtigkeit verhinderte die Entwicklung großer Mückenschwärme .

Zu wenig Feuchtigkeit verhinderte die Entwicklung großer . Wetterumschwünge: Häufige Wechsel des Wetters behinderten ebenfalls die Mücken-Entwicklung. Freilich: Angesichts der Niederschläge im Juli gibt es durchaus einige Klagen über die fliegenden Quälgeister. Allerdings ist deren Population wegen der Trockenheit im Juni trotzdem viel geringer als im Vorjahr, das perfekte Bedingungen bot.

Besonders beliebt sind bei Gelsenarten stehende Gewässer, wie Regentonnen oder Pfützen auf Plastikplanen, da sie dort vor natürlichen Fressfeinden geschützt sind. Vom Plagegeist zum Helfer im Ökosystem Auch wenn die weiblichen Gelsen - und nur diese - uns mit ihren Stichen quälen, weil sie das Blut für die Entwicklung ihrer Eier benötigen, erfüllen die Insekten eine wichtige Funktion.

Männliche Gelsen ernähren sich wie Bienen von Nektar und Pflanzensäften. Sie leisten sogar eine geringe Bestäubungsleistung bei bestimmten Pflanzenarten. Viel wichtiger ist jedoch ihre Rolle als Nahrungsquelle. Nahrungskette und Gewässerreinigung Die Larven der Gelsen sind eine unentbehrliche Nahrungsquelle für eine Vielzahl von Tieren, darunter Kaulquappen, Fische und andere Insekten. Die ausgewachsenen Gelsen werden im Flug von Schwalben und Libellen gefangen. Die Larven tragen außerdem zur Reinigung von Gewässern bei, indem sie Kleinplankton und Schwebstoffe filtern.

Gelsen: 7 überraschende Fakten 1. Nur die Weibchen stechen: Männliche Gelsen ernähren sich ausschließlich von Nektar und Pflanzensäften. Nur die weiblichen Gelsen benötigen das Blut, um ihre Eier zu produzieren. 2. Exotische Eindringlinge: Durch den Klimawandel breiten sich exotische Gelsenarten in Europa aus, darunter die Asiatische Tigermücke und die Japanische Buschmücke. Beide Arten wurden bereits im Burgenland nachgewiesen, die Japanische Buschmücke breitet sich vom Südburgenland nordwärts aus. 3. Gelsengefahr am Neusiedler See: Am Neusiedler See herrscht besonders in feuchten Jahren und nach starken Regenfällen eine starke Gelsenpopulation. Einige Gemeinden im Burgenland, wie Potzneusiedl, stellen ihren Bürgern kostenlos biologische Gelsenbekämpfungsmittel für den eigenen Garten zur Verfügung. 1928 gab es sogar den Vorschlag, Fledermaustürme zu errichten, da Fledermäuse natürliche Feinde der Gelsen sind. 4. Vorkommen in ganz Österreich: In Österreich gibt es etwa 40 verschiedene Gelsenarten. Die Gemeine Stechmücke ist die am häufigsten vorkommende Art in Mitteleuropa. 5. Blutmahlzeit in Sekunden: Eine Gelse benötigt nur etwa 50 Sekunden vom Anflug bis zum Abflug, um eine Blutmahlzeit zu sich zu nehmen. 6. West-Nil-Virus im Burgenland: Die West-Nil-Virus-Infektionen nehmen in Österreich zu, wobei besonders das Burgenland, Niederösterreich und Wien betroffen sind. Für die Übertragung sind hauptsächlich heimische Stechmücken verantwortlich. 7. Duft lockt an: Gelsen sind wahre Geruchsexperten und werden durch Milchsäure und Fettsäuren im Schweiß sowie durch das ausgeatmete Kohlendioxid angelockt.

Interessant ist auch die Idee von 1928, Fledermaustürme am Neusiedler See zu errichten, interessant, da Fledermäuse zu den wichtigsten Fressfeinden der Gelsen zählen (siehe oben: "7 überraschende Fakten"). Gelsen im Burgenland: Gesundheitsrisiko West-Nil-Virus Ein zusätzlicher Aspekt, der im Zusammenhang mit Gelsen im Burgenland von Bedeutung ist, ist das West-Nil-Virus. Laut Faktenrecherche nehmen die Infektionen mit diesem Virus in Österreich zu, wobei vor allem das Burgenland, Niederösterreich und Wien betroffen sind. Die Übertragung erfolgt hierbei hauptsächlich durch heimische Stechmücken.