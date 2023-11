Fünf Hebammen eröffnen erstes burgenländisches Geburtshaus

„Juno“ heißt nicht nur die römische Göttin der Geburt, sondern ab Anfang 2024 auch das erste Geburtshaus im Burgenland. In Eisenstadt eröffnen fünf Hebammen gemeinsam eine Praxis in der Esterhazystraße.

Ähnliche Modelle gibt es bisher in Graz und Wien, aber auch in ländlicheren Regionen wie Ladendorf (Niederösterreich) oder Steyr (Oberösterreich) setzen sich regionale Geburtshäuser immer mehr durch. „Geburtshäuser sind in Österreich noch selten, insgesamt gibt es nur eine Handvoll“, erklärt die Hebamme Eva Schranz. Das Interesse daran sei aber groß.

Mehr zum Thema: Was Burgenlands Spitäler bis 2025 bieten