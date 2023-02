Gatterjagdverbot: Anzeige nach Schüssen hinter Zaun im Bezirk Güssing

Seit Anfang des Monats ist die Gatterjagd im Burgenland eigentlich verboten und damit Geschichte. Wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) und die Grünen allerdings diese Woche aufgezeigt haben, sehe die Realität anders aus. Die Gatter seien nach wie vor in Betrieb. Man habe die Anlagen „systematisch“ überprüft und sei sie abgegangen.

In sechs Fällen wurde bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften Anzeige erstattet. Vor diesem Hintergrund hat der VGT am Samstag die Polizei wegen einer angeblichen Treibjagd in einem Jagdgatter in Strem (Bezirk Güssing) gerufen. Anrainer und Tierschützer haben das Jagdgeschehen dokumentiert.