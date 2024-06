OLG Wien bestätigte Fußgängerzone an Grenze zu Ungarn in Schattendorf

Die Berufung einer Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Ungarn wurde vom OLG abgewiesen, bestätigte der Schattendorfer Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ) am Donnerstag Medienberichte.

Ende November 2023 fand am Landesgericht Eisenstadt ein Zivilprozess statt, da die Anwaltskanzlei NZP Nagy Legal die Gemeinde auf 27 Cent geklagt hatte, weil Mitarbeiter auf dem Weg zu einem Termin wegen einer Sperre des Grenzübergangs durch Poller einen Umweg fahren mussten.

Das Berufungsgericht begründete seine Entscheidung nun damit, dass der Schengener Grenzkodex in seiner Gesamtheit auf die gegenständliche Angelegenheit nicht anwendbar sei, da dieser nach dessen Artikel 1 ausschließlich die Grenzkontrollen an den Außen- und Binnengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union regle.

Ziel der Fußgängerzone ist die Verkehrssicherheit in der Gemeinde. Die Poller sind allerdings aufgrund wiederholter Beschädigung derzeit nicht in Betrieb. Bürgermeister Hoffmann wartet auf eine Genehmigung für eine Videoüberwachung in diesem Bereich.