Rassistische Beleidigungen am Fußballplatz: Betroffener meldet sich zu Wort

„Wenn wir das herausfinden, wird es ein intensives Gespräch geben und wenn er das nicht akzeptiert, dann hat er bei uns nichts mehr zu suchen“, droht Renner mit einem Platzverbot.

Betroffener Österreicher meldet sich zu Wort

Mittlerweile hat sich der betroffene österreichische Spieler auf Facebook zu Wort gemeldet. "Ich kenne nur Österreich, ich habe nie woanders gelegt. Was soll ich machen, um akzeptiert zu werden?", fragt er und sagt: "Niemand hat das Recht, mich wegen meiner Hautfarbe zu beleidigen. Wir spielen Fußball in der vierten Liga in Österreich. Da soll der Sport im Vordergrund stehen."