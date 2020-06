Fußball-Mäzen zieht die Notbremse

„Vielleicht war der Enthusiasmus zu groß“, sagt Willi Goldschmidt nachdenklich. Der Eltendorfer, der in Südostasien zum schwerreichen Unternehmer wurde, wollte den Fußballverein seiner alten Heimatgemeinde in lichte Höhen führen. Der Klub aus der 1.000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Jennersdorf sollte das Mattersburg des Südens werden – eine zweite Kickerhochburg im Burgenland.

Statt steil hinauf soll es jetzt aber wieder einen Schritt hinunter gehen. Am Freitag will der SV Eltendorf, in der Corona-Rumpfsaison Drittletzter der Landesliga, über einen Neustart entscheiden. Eine Mitgliederversammlung soll über den Vorschlag von Klub-Präsident Goldschmidt befinden, der eine Spielgemeinschaft mit dem benachbarten SV Heiligenkreuz anpeilt.

Ab Herbst will man in der 2. Liga Süd antreten, wo Heiligenkreuz zuletzt Mittelständler war.

Er wolle die Mitglieder nicht drängen, sagte Goldschmidt am Dienstag zum KURIER, aber er hoffe auf Zustimmung, „Stolz hin oder her“. Denn „es gibt nur diese Option“, weil einheimische Spieler und Funktionäre fehlten. In Heiligenkreuz würde man sich über eine Spielgemeinschaft freuen, lässt Sprecher David Marousek keinen Zweifel. Man warte das Eltendorfer Votum ab, „bevor wir intern beraten“. Der Spielgemeinschaft würde Goldschmidt unter die Arme greifen, sagt er.