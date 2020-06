Fünf BMW von Dieben zerlegt

In Podersdorf am Neusiedler See dagegen hat am Wochenende eine Bande zugeschlagen, die nicht an den Autos im Ganzen, sondern an Einzelteilen interessiert war. Bei fünf BMW, die im Ortsgebiet geparkt waren, wurden die Scheiben eingeschlagen und danach verschiedenste Kfz-Teile abmontiert wie Lenkrad oder Airbags. Professionell abmontiert wurden auch die vorderen Stoßstangen samt Beleuchtungseinrichtungen und Außenspiegel. Der Gesamtschaden steht laut Polizei noch nicht fest.

Dass das dieselbe Partie wie in Eisenstadt gewesen ist, sei „eher unwahrscheinlich", meint der Ermittler: „Das war eindeutig ein Bestelldiebstahl." Diese Diebesbanden machen Privaten und Autohändlern im Burgenland das Leben schwer. Seit Anfang des Jahres wurden bei Autohäusern im Mittel- und Südburgenland insgesamt 44 Fahrzeuge – BMW und Mercedes Benz – ausgeschlachtet. Die Schadenshöhe liegt alles in allem bei rund 250.000 Euro.