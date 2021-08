„Froh über mutigen Landeshauptmann Doskozil“

Am 13. August 2020 wurde Leonhard Schneemann (52) zum Sozial und Wirtschaftslandesrat gewählt. Eine Zwischenbilanz nach einem Jahr.

KURIER: Sie treffen nächste Woche Sozialminister Wolfgang Mückstein. Legen Sie dem Grünen das rote Pflegemodell ans Herz?

Leonhard Schneemann: Ich werde ihn über unsere guten Erfahrungen informieren und biete vertiefende Gespräche an. Mehrere Bundesländer sind schon aufgesprungen. LH Doskozil war in Oberösterreich, ich bin in Gesprächen mit meiner Kärntner Kollegin, auch Niederösterreich ist interessiert.