Freizeittipps: Wohin gehts am Wochenende?

Jammit #3 an der Joseph Haydn Privathochschule Improvisation trifft auf musikalisches Können: Am Mittwoch, dem 11. Juni, lädt die Joseph Haydn Privathochschule zur dritten Ausgabe der Jamsession-Reihe „Jammit“. Nach einem Eröffnungsset des Dozententeams rund um Chanda Rule-Bernroider (voc) und Benjamin Schatz (p) sind alle Musikbegeisterten eingeladen, selbst zum Instrument zu greifen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Kammermusiksaal der Hochschule in Eisenstadt. Der Eintritt ist frei. www.jhp.ac.at | +43 2682 63734

Kabarett mit Tiefgang: Omar Sarsam in Topform

Am Freitag, 13. Juni, gastiert Omar Sarsam mit seinem musikalisch-satirischen Programm „Stimmt“ im Kulturzentrum Eisenstadt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Kabarettist balanciert zwischen Pointen und Philosophie, zwischen medizinischem Humor und Lebensweisheiten – stets mit entwaffnender Herzlichkeit. VVK € 30–33, AK € 35–38, Kind € 19. Karten: www.kulturzentren.at Eisenstadt, ab 13. Juni: Eva Schlegel in der Landesgalerie Burgenland

Die renommierte Künstlerin Eva Schlegel ist mit ihrer Ausstellung „Reflexionen“ ab 14. Juni in der Landesgalerie Burgenland vertreten. Bereits am 13. Juni wird um 19 Uhr eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten aus Fotografie, Skulptur, Architektur und Installation – von frühen Werken bis zu raumgreifenden Modellen. Landesgalerie Burgenland, Kulturbezirk 1, 7000 Eisenstadt, www.lgb.at, Eintritt laut Galerie

Zukunft erleben – Ausstellungseröffnung in Eisenstadt

Am Samstag, dem 14. Juni, startet um 11 Uhr im Wandelgang des Landhauses Eisenstadt die Wanderausstellung „Zukunft erleben“. Gezeigt werden Best-Practice-Beispiele aus österreichischen Gemeinden in den Bereichen Energie, Mobilität und Ortsentwicklung. Mit interaktiver Führung und Grußworten von Anja Haider-Wallner und Thomas Steiner.

Anmeldung: l.harml@klimavolksbegehren.at Nordburgenland Lesung: Franz Michael Felder – Ein Leben gegen den Strom

Am Donnerstag, 12. Juni, lädt das Literaturhaus Mattersburg um 19 Uhr zu einer besonderen Lesung mit Heinz Janisch. Der vielfach ausgezeichnete Autor beleuchtet Leben und Werk von Franz Michael Felder, einem der bedeutendsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Gemeinsam mit der Illustratorin Sophie Wildmann hat Janisch ein poetisches Porträt des rebellischen Bauernsohns aus dem Bregenzerwald geschaffen. Eintritt: freie Spende, Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at

Mattersburg, 12. Juni: Stadtgespräch zum Thema Verkehr

Am Donnerstag, dem 12. Juni, lädt die Initiative Stadtgespräch um 19 Uhr ins Pfarrheim Mattersburg. Thema: Lösungen für die Verkehrsprobleme der Innenstadt. Zu Gast sind Harald Frey (TU Wien) und Marina Mohr (Verkehrsplanung). Es wird um rege Teilnahme gebeten. Ort: Pfarrheim Mattersburg, Beginn: 19 Uhr, freier Eintritt Wein & Musik bei Esterházy: Wine O´Clock in Trausdorf

Das Weingut Esterházy lädt am Freitag, 13. Juni, von 16 bis 22 Uhr zu „Wine O“Clock“ in die Weingärten von Trausdorf. Gäste erwarten erlesene Weine, entspannte Weekend-Vibes und kulinarische Genüsse in idyllischem Ambiente. Auch das Partnerweingut aus Etyek (Ungarn) ist mit edlen Tropfen vertreten. Ein Treffpunkt für Genießer zum Start ins Wochenende. Infos unter www.esterhazywein.at

Tanz durch die Zeit mit den Jukebox Bandits in Oslip

„Let“s Dance!“ heißt es am Freitag, 13. Juni, ab 20 Uhr in der Csello Mühle Oslip. Die Jukebox Bandits präsentieren ihre mitreißende Rock“n“Roll-Show „The Jukebox Hits“ – ein authentischer Streifzug durch die Musik der 50er und 60er. Von Elvis bis The Beach Boys: Wer tanzen will, ist hier richtig. Tickets: www.csello.at Podersdorf, 13. Juni: Ö3 Silent Cinema Open Air

Filme unterm Sternenhimmel und ganz ohne Lärm: Das Ö3 Silent Cinema macht am 13. Juni mit seinem Open-Air-Format Station am PODO Beach in Podersdorf. Mit Funkkopfhörern genießen Besucher:innen aktuelle Filme in mehreren Sprachen. Eintritt: 9 Euro. www.silentcinema.at Müllendorf, 13. Juni: Tag der offenen Tür bei PET to PET

Nach der Einführung des Pfandsystems zeigt PET to PET in Müllendorf, wie aus gebrauchten Flaschen neue entstehen. Am Freitag, dem 13. Juni, öffnet die Recyclinganlage ab 13 Uhr ihre Tore für die Öffentlichkeit. Geboten werden Werksführungen, ein Familiennachmittag mit Spiel & Spaß sowie kulinarische Verköstigung. Einblicke in den nachhaltigen Bottle-to-Bottle-Kreislauf inklusive. Ort: SET Straße 10, 7052 Müllendorf, Anmeldung: s.bross@eup.at, www.pet2pet.at

Frühlingskonzert in Leithaprodersdorf

Singen im Dreiklang: Der Singkreis Leithaprodersdorf lädt am Samstag, dem 14. Juni, um 18 Uhr zum Frühlingskonzert in die Sport- und Kulturhalle. Mit dabei sind die Minisänger, Project X und der Singkreis selbst. Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Getränken und Imbiss.

www.leithaprodersdorf.at Fest der Sinne: Rosenfest in Bad Sauerbrunn

Am 14. und 15. Juni steht in Bad Sauerbrunn alles im Zeichen der Königin der Blumen. Das Rosenfest im Kurpark bietet Konzerte, Kinderprogramm, Vorträge, eine Flaniermeile mit Kunsthandwerk und regionale Kulinarik. Höhepunkte sind u.a. das „Zhubanov Quartett“, Opernklänge mit Bella Rosa Italia und der Haydn-Chor. Eintritt: Samstag € 5, Sonntag € 7 (ab 13 Uhr € 5), unter 16 Jahre frei. Infos: www.rosarium.at

Konzert für Kleine mit großen Ohren: Bulbul in Oslip

Am Sonntag, 15. Juni, um 15 Uhr bringt die Wiener Rockband Bulbul ihr originelles Kinderkonzert auf die Stadlbühne der Csello Mühle Oslip. Mit dadaistisch-denglischen Songs, selbstgebauten Instrumenten und jeder Menge Überraschungen entführt die Band in ein fantasievolles Klanguniversum für Hörer:innen ab 4 Jahren. Tickets: www.csello.at Südburgenland Buchpräsentation „Rund um den Geschriebenstein“

Am Freitag, 13. Juni, lädt der Rechnitzer Gemeindesaal zur Präsentation des neuen Buches von Rudolf Hochwarter. Maria Staribacher liest ab 19 Uhr aus dem Werk, eine Diashow gibt Einblick in den Naturpark Geschriebenstein. In einer Gesprächsrunde diskutieren u. a. Vertreter von Burgenland Tourismus und Naturparkmanagement, www.rechnitz.at

Gerersdorf, ab 13. Juni: „Women like me“ – Agostina Suazo im Freilichtmuseum

Mit ihrer Ausstellung „women like me“ bringt die Künstlerin Agostina Suazo kraftvolle Frauenbilder nach Gerersdorf. Die gebürtige Chilenin zeigt großformatige Werke und digitale Illustrationen, die Stärke, Verletzlichkeit und kulturellen Widerstand vermitteln. Vernissage ist am 13. Juni um 18 Uhr im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf. Museumsstraße 20, 7542 Gerersdorf bei Güssing, www.freilichtmuseum-gerersdorf.at, Tel. 03328/32255, Eintritt frei Markttag in Lutzmannsburg: „Erste Früchte“

Am Samstag, 14. Juni, findet von 9 bis 14 Uhr der Slow Food Earth Market in Lutzmannsburg statt. Passend zum Thema „Erste Früchte“ gibt es frische Erdbeeren von Obstbau Prokop und bunte Blumen aus Permakultur. Dazu regionale Spezialitäten, Ziegenkäse, Keramik und nachhaltige Naturprodukte. Ort: rk. Pfarrstadel, Hofstatt 1, www.marktdererde.at

Raidinger Weinkost am Liszt-Platz

Edle Tropfen und regionale Musik: Am Samstag, 14. Juni, laden Raidinger Weingüter zur Weinkost auf den Franz Liszt-Platz ein. Beginn ist um 16.30 Uhr, Eröffnung um 17.30 Uhr. Für musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Raiding beim Dämmerschoppen, kulinarisch verwöhnt „Liszt am Bach“. Güssing, 14. Juni: BIO-FEST mit Kulinarik und Musik

Bio-Köstlichkeiten, Live-Musik und Familienprogramm: Beim BIO-FEST an der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing am 14. Juni dreht sich alles um nachhaltigen Genuss. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt“s Schmankerl, Wein, Kaffee und ein buntes Rahmenprogramm inklusive Reitvorführungen, Kutschenfahrten und Bio-Infostand. Frühschoppen mit der Stadtkapelle Güssing inklusive.