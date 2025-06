Kirschencocktail und Erdbeerbowle

Als Kinder haben wir, zumindest in meiner Erinnerung, den halben Juni hoch oben in den Kirschbäumen verbracht. Man musste schnell sein: Diejenigen, die als Erste ihre Hausaufgaben fertig hatten (oder so taten, als ob), turnten sich rauf in die Baumkronen, an die besten Plätze, in die bequemsten Astgabeln – und spuckten genussvoll Kerne vom Baum, runter auf die Nachzügler.

Heute sieht man kaum noch Kinder in Kirschbäumen sitzen.