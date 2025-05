Das Burgenland hat gewonnen

„Eisenstadt hat verloren“, könnte man heute auf den ersten Blick sagen. Der Blick wäre aber nur auf ein Basketball-Ergebnis gerichtet, das Auge kurzsichtig.

Eisenstadt hat schon 1925 gewonnen, damals gegen Sauerbrunn und Pinkafeld, bei der Wahl der Landeshauptstadt. Und Eisenstadt hat in den vergangenen Jahren so viel an Bildungs-, Sport- und Kulturangeboten gewonnen.