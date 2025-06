FPÖ warnt vor Finanz-Kollaps, SPÖ sieht blaue Verunsicherung

Wiener Journalisten würden mittlerweile fragen, ob das Land vor der „Zahlungsunfähigkeit“ stehe, erzählt Hofer, früher viele Jahre Dritter Nationalratspräsident mit entsprechend guten Kontakten zu Medienleuten in der Bundeshauptstadt. Seine Antwort? „Wir wissen es schlicht nicht, weil wir keinen Einblick in die finanzielle Lage haben“.

Wo steht es? Die Antwort von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst: „Der Hofer-FPÖ geht es einzig und allein darum, das Burgenland immer wieder und in allen Bereichen schlechtzureden. Auch mit ihren aktuellen Aussagen zu den Landesfinanzen, zur Klinik Gols oder zum Ausbau der Pflege betreibt sie reine Verunsicherungspolitik“.

Nach Kassasturz und Nachtragsvoranschlag klingt das nicht.

Apropos Fürst: Aufklärungsbedarf orten Hofer und Petschnig auch in der Frage, wo die SPÖ selbst stehe. Denn die Landes-SPÖ distanziere sich in Eisenstadt von Maßnahmen der Bundesregierung, in der die SPÖ immerhin den Vizekanzler stellt, um dann in Wien doch allem zuzustimmen.