Fakten? Meinung? Alles egal ...

Man setze sich eine blaue Brille auf die Nase – und schon zählt die eigene Meinung oder jene der Partei mehr als Fakten. Von diesen alternativen Realitäten – algorithmisch verstärkt und gefangen in der eigenen Filterkammer und Echoblase – prallt jedes Argument ab. So funktioniert Politik im Empörungsmodus, so funktioniert die Politik der FPÖ. Nicht die Frage, was stimmt, steht im Mittelpunkt. Sondern wer es sagt, wem es nützt oder vielmehr: wem es schadet. Nicht Argumente, Fakten oder die Wahrheit bestimmen die Diskussion, sondern der Beißreflex in Richtung des anderen, in Richtung der Andersdenkenden.

In der Causa Vitnyéd wurde genau das sichtbar (siehe kurier.at/burgenland). Als die SPÖ vor einem möglichen Asylzentrum nahe der burgenländischen Grenze warnte, stellte sich die FPÖ Burgenland sofort mit „Fake News“-Vorwürfen hinter ihren Freund Viktor Orbán. Hinter mir die Sintflut Orbán ist weg, die Wahrheit liegt auf dem Tisch (die Fidesz-Regierung plante tatsächlich ein Asylzentrum), den Anhängern der Freiheitlichen wird es egal sein. Für den harten Kern der blauen Wählerschaft ist die nachträgliche Faktenlage oft nicht der wichtigste Maßstab. Entscheidend ist das Gefühl, wer „auf unserer Seite“ steht: gegen Migration, gegen die SPÖ, gegen die Linken. Fakten werden nicht geprüft, sondern umgedeutet. Was passt, wird verstärkt. Was stört, wird zur Lüge, zu „Fake News“ erklärt.