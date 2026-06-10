Kleine Gemeinden mit großen Fragen

In der Krise wird man erfinderisch. Dann wird geteilt und gemeinsam organisiert, was man davor lieber allein erledigt hat. Das gilt für Einzelpersonen wie für Gruppen oder auch Gemeinden. Im Mittel- und vor allem im kleinteiligen Südburgenland kennt man die Problematik besser als in einigen großen nordburgenländischen Gemeinden, wo sich andere Herausforderungen präsentieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Marketing Um Antworten darauf zu finden, braucht es Gespräche. Deshalb lädt der KURIER am 18. Juni um 18 Uhr zum KURIER-LIVE-Talk in den Stadl Bildein.

Besser wäre es, früher zu planen, anstatt unter Druck sachliche Debatten zu emotionalen Auseinandersetzungen werden zu lassen. Die demografische Entwicklung kündigt sich seit Jahren an: kleinere Jahrgänge, weniger junge Familien, mehr ältere Menschen – und immer knapper werdende Gemeindebudgets. Wer sich dem früh stellt, wird mittel- und langfristig besser aufgestellt sein. Schmaler Grat Politisch mag dieser Weg mühsam sein. Gerade im Südburgenland, wo die eigene Identität für viele sehr eng mit dem eigenen Ort verbunden ist, braucht es dafür Fingerspitzengefühl und viel Verständnis. Zwischen notwendiger Veränderung und berechtigter Sorge um das eigene Dorf liegt ein schmaler Grat, auf dem Politik sehr vorsichtig gehen muss.