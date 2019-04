FPÖ fordert: Sicheres Burgenland und Grenzkontrollen

„Wir wollen unbedingt die Verlängerung der Grenzkontrollen, bis die EU-Außengrenzen definitiv gesichert sind“, erklärt Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz ( FPÖ) am Mittwoch am Rande einer zweitägigen FPÖ-Präsidiumsklausur in Stegersbach. Im Mittelpunkt der Klausur stand: „Sichere Zukunft Burgenland“. Dafür ist auch das „Leuchtturmprojekt“ zur Einrichtung von Notfallzentren bei Feuerwehrhäusern in Planung. „Im Katastrophenfall solle es dort medizinische Versorgung durch einen Arzt bzw. First Responder sowie eine Stromversorgung und Nahrungsmittel geben.“