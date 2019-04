FPÖ-Burgenland wird es zu bunt: Postings sollen kontrolliert werden

Das jüngste Posting eines FPÖ-Funktionärs, das für Aufregung sorgte, ist noch gar nicht lange her: Am Mittwoch der Vorwoche, also am 3. April, veröffentlichte die FPÖ-Ortsgruppe Oggau ein Posting, in dem Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) aufgrund seiner Ansagen bezüglich der identitären Bewegung wüst beschimpft wurde. "Rückgratloser Wurm, der unbescholtene und rechtschaffene Bürger kriminalisiert" war da zu lesen, der Kanzler sei ein "richtiges Weichei".