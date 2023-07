Forchtenstein wiederholt Bürgermeister-Stichwahl am 3. September

Die vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehobene Bürgermeister-Stichwahl in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) wird am 3. September wiederholt. Die burgenländische Landesregierung hat den neuen Termin in einer am Dienstag kundgemachten Verordnung festgelegt. Stichtag bleibt wie bei der aufgehobenen Wahl im vergangenen Oktober der 5. Juli 2022.

Die Kandidaten der Stichwahl sind SPÖ-Bürgermeister Alexander Knaak, der die aufgehobene Wahl mit nur fünf Stimmen Vorsprung gewann, und ÖVP-Vizebürgermeister Josef Neusteurer.

