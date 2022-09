Flugrettung Burgenland: ÖAMTC beeinsprucht Widerruf der Ausschreibung

Der ÖAMTC hat in der Causa Flugrettung im Burgenland einen weiteren Schritt gesetzt. Nachdem das Land Burgenland die Ausschreibung nach der Aufhebung des Zuschlags an die Martin Flugrettung GmbH durch das Landesverwaltungsgericht (LVwG) widerrufen hatte, beeinspruchte der ÖAMTC eben diesen Widerruf, hieß es am Donnerstag.

Ob die Organisation an der bereits angekündigten neuerlichen Ausschreibung teilnimmt, ist noch offen.