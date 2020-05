Flüchtlingsquartier in Gemeinde soll Bonus statt Malus bringen

"Dürfte ich alle angebotenen Quartiere nehmen, wären wir locker über 100 Prozent", sagt Wolfgang Hauptmann, Leiter der Grundversorgungsstelle. Für Petrik wäre es "kein Schaden, über die Quote hinauszugehen", statt nur das Nötigste zu tun. Hauptmann weiß auch, dass Quartiersuche oft an lokaler Politik scheitert, wobei Bürgermeister oft einsichtig seien, aber dem Druck von Teilen der Bevölkerung nicht standhielten. So würden viele Privat-Unterkünfte durch "sanften Druck" verhindert.

Allein am Freitag hat Hauptmann mehr als 20 Anfragen potenzieller Quartiergeber bekommen. Bis zu zehn Personen braucht es keine Gewerbeberechtigung. Mitunter hätten die Vermieter aber falsche Vorstellungen, pro Kopf und Nacht gibt es nur 9,50 Euro. Hauptmann wünscht sich noch heuer einen Anstieg bis 12 €. Und am liebsten würden Flüchtlingsfamilien aufgenommen. Aber: "Familien sind rar".