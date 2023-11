Wie Gestrandete in Serbien Hilfe aus dem Burgenland bekommen

Nicht für Kälte gerüstet

Jeden Tag kommen neue Geflüchtete aus dem Süden Serbiens in Subotica an. Im Winter kann die Temperatur hier auf zweistellige Minusgrade sinken, die meisten der Neuankömmlinge sind dafür nicht ausgerüstet. Viele von ihnen sind noch minderjährig. Die „Karawane der Menschlichkeit“ sammelt für die Gestrandeten in Serbien deshalb noch bis 24. November Sach- und Geldspenden. Am dringendsten gebraucht werden Winterkleidung, Zelte, Schlafsäcke und festes Schuhwerk (siehe Infobox unten).