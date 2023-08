Doch auch im beschaulichen Burgenland findet der Sport immer mehr Anhänger. 2019 gründeten sich beispielsweise die Stinatz Ozelots (Bezirk Güssing). Schnell mauserte sich der Verein zum erfolgreichsten Flag-Football-Team des Burgenlands.

Uhudler-Bowl

Im vergangenen Jahr scheiterte man denkbar knapp am Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse. Rund 35 Personen umfasst der Kader. An einem Spieltag sind dann zwischen zwölf und 15 Spieler im Einsatz.