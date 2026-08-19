Bedingte Haft und Geldstrafe für zu neugierigen Finanzbeamten

„Hier sitzt kein korrupter Finanzbeamter, mein Mandant hatte keinen Vorteil aus den Personenabfragen“, will Verteidiger Stefan Wappel am Dienstag gleich zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht Eisenstadt dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs die Schärfe nehmen. „In einzelnen Fällen“, so der Anwalt, sei es „leider Gottes zu Abfragen gekommen“, weshalb sich sein Mandant „teilweise schuldig“ bekennen werde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem langjährigen Finanzbeamten aus dem Nordburgenland vor, von 2022 bis 2024 „ohne dienstliche Erfordernis“ 115 Anfragen zu insgesamt elf Personen gestellt zu haben.

Bei einer neuen Mitarbeiterin wollte er etwa wissen, „wo sie wohnt und wie alt sie ist“, erklärt der bisher unbescholtene Angeklagte der vorsitzenden Richterin des Schöffensenats. Aber auch in den Steuerakt der Heilmasseurin seiner Mutter riskierte er einen Blick. „Waren Sie interessiert an den Damen?“, fragt der Staatsanwalt deshalb unumwunden. „Nein“, lautet die einsilbige Antwort des Finanzers. Die Welt ist ein Dorf Tatsächlich waren auch etliche Männer unter den Steuerpflichtigen, oft Fußballer, entweder aus dem Heimatdorf des Angeklagten oder aus der Nachbarschaft. In zwei Fällen warf ein Versicherungsmakler die Arbeitnehmerveranlagungen seiner Klienten in den privaten Postkasten des Finanzbeamten. „An sich kein Problem“, sagt die Disziplinaranwältin des Finanzamts im Zeugenstand. Allerdings hätte der Angeklagte die ausgefüllten Formulare nur im Finanzamt abgeben dürfen – er machte aber auch noch Abfragen „ohne Arbeitsauftrag“.