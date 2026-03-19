Burgenland

Burgenland: Amtsleiter wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht

Der Mann soll einige Jahre lang Baubescheide ohne Wissen der Bürgermeisterin ausgestellt haben.
19.03.2026, 12:04

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Akten auf einem Tisch.

Der Amtsleiter einer burgenländischen Gemeinde ist am Donnerstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er Baubescheide ohne die Genehmigung der Bürgermeisterin ausgestellt haben soll.

Immer mehr Prozesse am Landesgericht bringen Richter ans Limit

Vorwurf: Missbrauch der Amtsgewalt

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb Missbrauch der Amtsgewalt vor. Der 61-Jährige bekannte sich nicht schuldig und gab an, die Ortschefin habe die Bauvorhaben immer mündlich genehmigt.

Mehr dazu in Kürze.

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