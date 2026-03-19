Burgenland: Amtsleiter wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht

Der Amtsleiter einer burgenländischen Gemeinde ist am Donnerstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er Baubescheide ohne die Genehmigung der Bürgermeisterin ausgestellt haben soll.

Vorwurf: Missbrauch der Amtsgewalt

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb Missbrauch der Amtsgewalt vor. Der 61-Jährige bekannte sich nicht schuldig und gab an, die Ortschefin habe die Bauvorhaben immer mündlich genehmigt.

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