Burgenland: Amtsleiter wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht
Der Mann soll einige Jahre lang Baubescheide ohne Wissen der Bürgermeisterin ausgestellt haben.
Der Amtsleiter einer burgenländischen Gemeinde ist am Donnerstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er Baubescheide ohne die Genehmigung der Bürgermeisterin ausgestellt haben soll.
Vorwurf: Missbrauch der Amtsgewalt
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb Missbrauch der Amtsgewalt vor. Der 61-Jährige bekannte sich nicht schuldig und gab an, die Ortschefin habe die Bauvorhaben immer mündlich genehmigt.
Mehr dazu in Kürze.
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