Filmpremiere in Unterwart: Das Leben von Ernö Szabó

Ein Sänger im Herzen

„Es liegt mir sehr am Herzen, dass auch die Jugend die Geschichte der burgenländischen Ungarn kennenlernt und auch die Vergangenheit von Unterwart soll nicht in Vergessenheit geraten“, erklärte Ernö Szabó nach der Filmvorführung. Regisseurin und Berufsfotografin Jennifer Vass dazu: „Er hatte so viel zu sagen, so viel zu erzählen und so viele wertvolle Gedanken, dass es schade gewesen wäre, diese der Welt vorzuenthalten. Am meisten hat mich sein Gesang berührt. Es ist erstaunlich, welch schöne Stimme er hat und mit wie viel Herz er singt.“ Im Film kann man Ernö Szabó auch beim Singen mehrerer Volkslieder hören.

Carmen Prascsaics, Büroleiterin des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins, hofft auf weitere Projekte: „Hoffentlich können wir diese Zusammenarbeit und Freundschaft auch in den nächsten Jahren noch vertiefen. Oberste Priorität und Herzenswunsch von Ernö bácsi ist es, dass die Vereine gemeinsam dieses kulturelle Erbe an die nächste Generation weitergeben.“