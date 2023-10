In Deutsch Kaltenbrunn (Bezirk Jennersdorf) kam es heute in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einer Zimmerei. Um 05:12 wurden die Feuerwehren aus Deutsch-Kaltenbrunn, Rudersdorf, Rohrbrunn und Fürstenfeld zu einem Silobrand, welcher mit Sägespänen befüllt war, alarmiert.

