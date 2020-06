Feuerwehr rettet 4 Bewohner bei Wohnhausbrand in Jennersdorf

Die Ursache für den Brand einer Wohnung in der Jennersdorfer Badstraße ist noch unklar. Um 14:24 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr am Donnerstag alarmiert, bei ihrem Eintreffen war das Stiegenhaus aber bereits total verraucht. Mit schwerem Atemschutz ging man daher ins Innere. Neben der betroffenen Wohnung waren auch das Stiegenhaus und weitere Wohnungen durch die enorme Hitze in Mitleidenschaft gezogen.

Den im Haus verbliebenen Bewohnern war durch die starke Rauchentwicklung der Fluchtweg ins Freie abgeschnitten. Sie wurden durch die Hubrettungsbühne der Stadtfeuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit. Insgesamt konnten durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr 4 Personen und eine Katze gerettet werden.

Nach rund einer Stunde und dem Einsatz von fünf Atemschutztrupps konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und „Brand aus“ gegeben werden. Zur Unterstützung der Stadtfeuerwehr wurden auch die Feuerwehr Grieselstein, das Rote Kreuz und ein Rettungshubschrauber des ÖAMTC im Einsatz.