Fertörákos: Ungarn ignoriert Aufforderung zum Baustopp

Ungarns Mega-Tourismusprojekt könnte dem Neusiedler See – im zweiten Anlauf – eine Eintragung in die Rote Liste der gefährdeten UNESCO-Welterbestätten bescheren. Einmal mehr werden, angesichts der fortschreitenden Arbeiten an der riesigen Baustelle, Rufe nach einem solchen Schritt laut.

Eine Eintragung stand bereits im vergangenen Juli zur Debatte; das UNESCO-Welterbekomitee entschied sich allerdings dazu, den Steppensee (noch nicht) auf die Liste zu setzen, der etwa auch das historische Zentrum Wiens angehört. Stattdessen erfolgte eine Aufforderung an die Adresse der Orban-Regierung, das Vorhaben zu stoppen – ohne Erfolg, wie neue Drohnenaufnahmen von der Baustelle zeigen, die dem KURIER zugespielt wurden.