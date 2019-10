Fertörakos: Burgenlands Parteien wollen grenzüberschreitende Prüfung

Die „Freunde des Neusiedlersees“ forderten außerdem, von weiteren Baubewilligungen am Neusiedler See in Österreich abzusehen, bis ein geplanter „Masterplan“ für den See vorliege. Das sei aber nicht möglich, betonte Geza Molnar ( FPÖ). „Auf eine Baubewilligung besteht Rechtsanspruch. Wenn alle rechtlichen Aspekte erfüllt sind, hat man die Bewilligung zu erteilen“, sagte er. In Bezug auf das Großprojekt in Ungarn werde man aber in jedem Fall „alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten“ ausschöpfen.