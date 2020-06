Ferienbetreuung heuer für alle Kinder bis 14 Jahre im Burgenland

Aufgrund des neuen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes wird im Sommer heuer erstmals im Burgenland eine flächendeckende Ferienbetreuung für Kinder bis 14 Jahren stattfinden. Bei entsprechendem Bedarf organisieren die Gemeinden das Angebot, das vom Land gefördert wird, kündigte die zuständige Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Dienstag an.

Zur Einhaltung aller corona-bedingten Maßnahmen wird allen Gemeinden ein Leitfaden zur Verfügung gestellt. Die Kinderbetreuung in Ferienzeiten sei für viele Erziehungsberechtigte jährlich eine große Herausforderung, so Winkler. Die Corona-Krise verschärfe die Lage zusätzlich. Winkler: „Teilweise haben Erziehende ihr Urlaubskontingent verbrauchen müssen oder sind gefordert, in den Sommermonaten oder der als Urlaub geplanten Zeit zu arbeiten. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer sich um die Kinder kümmert.“