SPÖ will kostenlose Ferienbetreuung: Schulen sollen offen bleiben

Die Ferienbetreuung für Kinder müsse in erster Linie in der Nähe des Wohnortes angeboten werden, verlangt die SPÖ in einem Forderungspaket. Schulen und Kindergärten sollen dafür geöffnet haben, heißt es darin.

Das Angebot solle allen Familien, unabhängig von Bundesland und Schulstufe der Kinder, im Umkreis von 20 Kilometern zur Verfügung stehen. Weiters sollte es nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten durch den Bund finanziert und standortautonom organisiert werden.