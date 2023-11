FC Südburgenland spielt wieder ganz vorne mit

In der Vorsaison traf die Ungarin in elf Spielen 17 Mal. Auch in diesem Herbst hat Sipos nichts von ihrer Torgefährlichkeit eingebüßt. In zehn Spielen war sie bereits zwölf Mal erfolgreich.

„Erfolg hat man als Team"

„Sie ist eine ganz besondere Spielerin, macht oft die ganz wichtigen Tore für uns und hat eine immense Schusskraft. Eine überragende Ausnahmespielerin, aber Erfolg hat man als Team“, sagt Trainer Sachs.

Ob sich der Verein im Winter verstärken wird, ist noch nicht klar: „Das wird sich erst nächste oder übernächste Woche entscheiden.“ Dann steht eine Vorstandssitzung an, in der man die Hinrunde Revue passieren lassen will. „Es gibt sicherlich Optionen für uns. Die eine oder andere Spielerin möchte zu uns kommen, aber das werden wir nach der Saison in Ruhe besprechen“, so Sachs.

Seit März kooperiert der Verein mit dem Männer-Bundesligisten aus Hartberg (Steiermark). „Die Kooperation steckt noch in den Kinderschuhen, aber es ist schon ein großer Vorteil für uns, weil wir bei schlechten Bedingungen und im Winter den Kunstrasen nutzen können“, erklärt Sachs.