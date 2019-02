Fasching: Polizei kündigt Planquadrat von Samstag auf Sonntag an

Die Polizei führt im Burgenland regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch, um die Verkehrssicherheit zu heben. Zuletzt fand ein solches am vergangenen Wochenende statt, ohne vorherige Ankündigung in den Medien. Für das kommende Wochenende hat sich die Polizei für einen anderen Weg entschieden, das sogenannte Planquadrat wurde am Mittwoch angekündigt.