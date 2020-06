Fasanzucht: Mensdorff-Pouilly muss zahlen

„Die Amtstierärztin hat die Kontrolle der Volieren von Herrn Mensdorff-Pouilly durchgeführt“, sagt Güssings Bezirkshauptfrau Nicole Wild. Für einen Mangel bei einige Volieren für seine Fasane hat der Lobbyist und Jagdherr aus Luising eine Verwaltungsstrafe bekommen.

Wie der KURIER berichtet hat, zeigte der Verein gegen Tierfabriken (VgT) Mensdorff-Pouilly wegen Missständen in seinen Volieren an. Es gebe darin zu wenig Bewuchs, die Höhe der Volieren sei unzureichend und die Tiere würden illegal, erst kurz vor der Jagdzeit ausgesetzt.

Die Amtstierärztin habe zehn Gehege überprüft, wovon in sieben Fasane gehalten werden. „Der Bewuchs ist bedingt durch die Jahreszeit spärlich“, sagt Wild, deshalb gebe es hier keine Beanstandung. „Im Juli sieht das anders aus“, erklärt Alfons Mensdorff-Pouilly im KURIER-Gespräch.

Die rund 400 Fasane in den sieben Gehegen, hätten, laut Auskunft der Behörde, auch nicht die vom Gesetz her geforderten acht Quadratmeter Platz pro Tier, deshalb müssen die anderen drei Volieren ebenfalls für die Tiere geöffnet werden. „Das haben wir schon erledigt und die Fasane aufgeteilt“, sagt Mensdorff-Pouilly.