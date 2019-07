Experten schlagen Alarm: Zahl der Störche im Sinkflug

Wiese gepachtet

„Wir sind das ganze Jahr über mit den Störchen beschäftigt“, sagt Karassowitsch. Neben der Reinigung der bestehenden und der Anfertigung neuer Nester, hat der Verein auch gut sieben Hektar Wiese gepachtet, um seinen „tierischen Sommergästen“ einen „gefüllten Kühlschrank“ quasi direkt vor dem Nest zu bieten. Auf den Wiesenflächen finden die Vögel Frösche, Schlangen und Insekten.

„Die Wiesen sind maximal 300 Meter vom Horst entfernt.“ Beweidet werden die Flächen von Schafen, die auch das Schilf abfressen und so den See- bzw. Wasserzugang am Neusiedler See für den Storch freihalten.

Dass sich die Bemühungen des Vereins auszahlen, würden auch die Zahlen belegen, sagt Karassowitsch. Während es in den 1970er-Jahren noch rund 30 Brutpaare in Rust gegeben habe, sei diese Zahl auf zwei bis drei Anfang der 1990er Jahre gesunken. Die kontinuierlichen Bemühungen des Vereins würden nun Früchte tragen, denn der Bestand habe sich seither wieder erholt.