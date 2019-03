Erste Störche kehren an den Steppensee zurück

Die Spannung wächst: In Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist bereits dieser Tage ein Storch gelandet, wird von der Neusiedler See Tourismus GmbH (NTG) berichtet. „Eine so frühe Storchenlandung war uns bisher nicht bekannt“, sagt ein Sprecher der NTG. Ob der gefiederte Frühlingsbote aus Afrika kommt, oder den Winter über in Europa verbracht hat, sei nicht bekannt. Überhaupt beginne mit dem ersten Storch, so heißt es von der NTG, auch die Zeit, wo die Region Neusiedler See wieder begehrter Treffpunkt aller möglichen Zugvögel aber auch des "stationären" Gefieders werde. Erwartet werden - nicht nur von den Birdwatchern - auch die kleinen "Gösseln", der Nachwuchs der Graugänse.

Eine Ortung der Störche mittels GPS sei im Burgenland – anders als in so manchen „Storchenstädten“ in Deutschland – derzeit nicht möglich, sagt Josef Karassowitsch. Als Obmann des Storchenvereins Rust wisse er allerdings von deutschen „Kollegen“, dass etliche der Störche bereits am Weg von Afrika nach Europa seien. „Aufgrund der GPS-Ortungen rechnen wir damit, dass in Rust in etwa einer Woche bis zehn Tagen die ersten Vögel landen werden“, sagt Karassowitsch. Sämtliche Vorkehrung für die berühmten Sommergäste seien jedenfalls bereits getroffen, schildert der Vereinsobmann.

Störche kamen "probesitzen"

Dieser Tage ist in der Stadt am Neusiedler See der Kranwagen aufgefahren. „Mit dem Kran und der Mithilfe von sieben Vereinsmitgliedern haben wir mehr als 30 Nester gereinigt.“ Acht alte, desolate Nester wurden gegen neue ausgetauscht. Diese wurden vom Verein aus Reben angefertigt. Die drei „Winterstörche“ seien in den neuen Nestern bereits „probegesessen“. Jetzt bleibt dem Vereinsobmann nur zu hoffen, dass das heurige Jahr ähnlich fruchtbar wird wie das vorangegangene: 21 Storchenpaare, „so viele wie noch nie“, haben 2018 den Sommer in Rust verbracht, 14 Brutpaare haben 40 Junge ausgebrütet.