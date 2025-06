Zwölf Punkte für den Schmäh: Wie Oberwarts ESC-Bewerbung wirklich ablief

Es beginnt wie so viele burgenländische Geschichten – mit einem Augenzwinkern. Und endet, wie viele gute PR-Kampagnen: mit viel Aufmerksamkeit, wenig Realismus und einem Bürgermeister, der sich selbst nicht ganz ernst nimmt – aber ernst genug, um Österreichs mediale Landschaft und auch die sozialen Medien in helle Aufregung zu versetzen.

Johannes „JJ“ Pietsch gewinnt am 17. Mai den Eurovision Song Contest 2025, ganz Österreich jubelt. In Oberwart sitzt Bürgermeister Georg Rosner an diesem Abend beim Jazzkonzert in der Messehalle, die nur wenig später in österreichweitem Munde sein sollte.

Vom ESC bekommt er zunächst wenig mit – bis ihn am nächsten Morgen ein Journalist die entscheidende Frage stellt: „Wärt ihr bereit, den Song Contest 2026 auszurichten?“ Rosner antwortet spontan mit einem „Ja!“ – und hat ab diesem Zeitpunkt aufgrund der vielen Medienanfragen tagelang keine Ruhe mehr. Noch viel früher In dieser Erzählung fehlt ein wichtiger Teil. Denn was viele nicht wissen: Oberwart wollte sich schon 2014, nach dem ESC-Sieg von Conchita Wurst, für die Austragung in der Messehalle bewerben, damals als Initiative von Landeshauptmanns Hans Niessl. Und genau darauf zielte die Frage des Journalisten an Rosner ab: „Wärt ihr wie 2014 bereit ...“

Der Oberwarter Stadtchef ergriff die Gelegenheit beim Schopf, ohne die Folgen zu bedenken. Denn während die Ankündigung zur Bewerbung im Jahr 2014 in den nationalen Medien maximal eine Randnotiz blieb und die Nachricht nur in den lokalen Blättern in epischer Breite abgefeiert wurde, ist die Realität elf Jahre später eine andere. Nämlich eine, in der soziale Medien eine gewichtige Rolle spielen. Und dort ging die jüngste Ankündigung zur Bewerbung natürlich viral.

Der Tenor war zwiespältig: Während einige den Marketingwert hinter der Ankündigung verstanden, lästerten andere in klassische Burgenlandwitz-Manier über die Initiative. Am lustigsten waren aber vielleicht jene, die ernsthaft über die Möglichkeit einer Austragung in Oberwart diskutierten. Denn kennt man die drittgrößte Stadt des Burgenlandes nur ein bisschen, ist schnell klar: Das kann nichts werden. Die Realität Dabei waren die Argumente in den sozialen Medien gar keine schlechten. Wie etwa der Hinweis, dass JJs Gesangslehrerin in der Nähe von Oberwart lebt. Oder dass Opus im Jahr 1984 im Stadion den Welthit „Life is live“ aufgenommen hat. Und dass Falco als Kind regelmäßig seine Oma in Bad Tatzmannsdorf besucht hat. Übrigens dort, wo die Gäste des ESC untergebracht hätten werden sollen – denn in Oberwart gibt es nur ein Hotel mit 50 Betten und drei Gasthäuser mit Übernachtungsmöglichkeiten. Der Bahnhof ist nur für Güter und sogar davon gibt es nur eines: Holz. Kein Wunder, dass Oberwart auf Instagram zum Meme wurde.

© Manfred Imre

Mittendrin meldete sich das ORF Landesstudio NÖ zu Wort, vielleicht etwas beleidigt ob der großen Aufmerksamkeit für das kleine Oberwart und der geringen für die Metropolen St. Pölten und Ebreichsdorf: Der Braten wurde bereits gerochen: „Nenne deinen Mini-Ort für den ESC – gratis Ortswerbung garantiert.“