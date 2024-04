„Essen auf Rädern“ noch nicht ganz auf Schiene

Die bekömmliche Kost für ihre Eltern kam aus dem weithin bekannten Gasthaus Glavanics in Markt Neuhodis , der geschäftstüchtige Wirtssohn Klaus Glavanics hatte dieses Zusatzangebot vor Jahren auf die Beine gestellt und Essen ausgeliefert – in Weiden bei Rechnitz, Schachendorf und einigen anderen Gemeinden nahe der ungarischen Grenze.

Andere Anbieter im Bezirk Oberwart, wie die Diakonie Burgenland oder auch die Sozialinitiative Großpetersdorf, die seit 1. April in eine Landesgesellschaft eingegliedert ist, bieten hingegen an sieben Tagen die Woche „Essen auf Rädern“ an – sie fahren aber Weiden/Rechnitz, Schachendorf & Co nicht an. Auch deshalb, weil man sich daran halte, anderen Anbietern nicht in den Rücken zu fallen, heißt es aus der Diakonie.

„Bedarf wird erhoben“

Was sagt die Landesholding, zu der die Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH gehört? Aktuell liefere man in Podersdorf und Umgebung, Schattendorf sowie in Weiden/Rechnitz und Schachendorf aus.