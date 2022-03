Die ersten Störche sind in Rust gelandet

Die ersten Frühlingsboten sind da: In Rust sind in der Nacht auf Montag die ersten Störche gelandet. Es handelt sich um ein Paar. Es wurde dabei beobachtet, als es am Nest baute, schildert der Obmann des Storchenvereins Rust, Josef Karassowitsch, im KURIER-Gespräch.

Im Vergleich zu den Vorjahren, als die ersten gefiederten Sommergäste bereits Anfang März gesichtet wurden, sei die Ankunft der Vögel etwas später, so Karassowitsch.

22 Storchenpaare waren im Vorjahr nach Rust gekommen, 15 von ihnen waren Brutpaare. Insgesamt 42 Jungstörche wurden 2021 in der kleinsten Statutarstadt Österreichs gezählt.

Der Storchenverein hatte bereits Anfang des Jahres begonnen, neue Nester für die prominenten Sommergäste zu fertigen. Am 1. März wurden dann wie berichtet mithilfe eines Krans die neuen Nester auf den Dächern montiert bzw. bestehende Horste desinfiziert. 42 Horste bietet Rust seinen gefiederten Bewohnern.

Umzug in neue Pflegestation

Seit einigen Jahren überwintern auch einige Störche in Rust. Vergangenen Winter waren es insgesamt zehn Tiere, sechs waren in der Pflegestation untergebracht. Apropos Storchenstation: Derzeit wird eine neue Station für die pflegebedürftigen Vögel adaptiert. Der Umzug dürfte laut Karassowitsch noch diese Woche über die Bühne gehen. Anfang Mai plant der Verein dann die offizielle Einweihung der neuen Pflegestation im Rahmen eines Festes.

Mehr Infos zu den Ruster Störchen: www.storchenverein.at