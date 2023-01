Erste Sackl-Rutsch-Weltmeisterschaft im Südburgenland

Wenn man an Wintersport-Events bei Nacht denkt, kommt einem als erstes das Nightrace auf der Schladminger Planai in den Sinn. An das Südburgenland oder die Gemeinde Mühlgraben im Speziellen, denken wohl die wenigsten.

Gänzlich anderen Regeln als Schladming, wird die am Sonntag stattfindende „Sackl-Rutsch-Weltmeisterschaft“ folgen. Während auf der Planai auf 1.906 Metern Höhe gefahren wird, erstreckt sich das Mühlgrabener Gebirgsmassiv – auch „Brentan Hügel“ genannt – auf rund 20 bis 25 Meter. Die Pistenlänge beträgt, wenn man Steilkurve und Auslaufzone miteinrechnet, ganze 150 Meter.

Im Kinder- und Erwachsenenbewerb wird sich auf das Namensgebende „Sackl“ gesetzt und um die Wette gefahren. Bei den Kindern nacheinander, die Erwachsenen starten immer vier Sportlerinnen oder Sportler gleichzeitig. Die einzige Regel: Man muss mit dem Sack die Ziellinie überqueren – es besteht aber Helmpflicht.

Sogar eine originale Startklappe aus Schlaining kommt zum Einsatz. Das namensgebende „Sackl“ wird zur Verfügung gestellt, auch um Chancengleichheit herzustellen. Nennenswerte Vorteile bringt somit nur mehr eine gute Fahrtechnik und ein paar übrig gebliebene Kilos von der Weihnachtsmehlspeise.