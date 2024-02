Erst Neusiedl, jetzt Pinkafeld: Land übernimmt Hallenbäder

Das Bad sei noch voll funktionstüchtig und werde gut frequentiert, aber es sei eben in die Jahre gekommen und bedürfe dringend zumindest einer Sanierung der Technik, sagt Maczek. Neben dem Hallenbad will das Land auch den Eislaufplatz und eine Halle übernehmen, in der früher konzertiert oder gekickt wurde, und die jetzt als Lagerplatz für Oldtimer und Wohnwägen dient.

Defizitäre Hallenbäder

Zu Detailfragen geben sich Land und Stadtchef noch bedeckt. Die Liegenschaft müsse erst bewertet und der künftige Beitrag der Stadt festgelegt werden, so Bürgermeister Maczek. Die kolportierten 150.000 bis 200.000 Euro jährlich will er nicht kommentieren. In Neusiedl beträgt der Betriebskostenbeitrag ab Inbetriebnahme des neuen Hallenbades jährlich 300.000 Euro für die nächsten 20 Jahre.