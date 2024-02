Memphis im Burgenland: Wohnen wie der King

Zumindest von außen ist das so. Doch innen sieht es anders als im Original aus – einen „ Jungle Room “ wie in Elvis’ Villa sucht man vergeblich. Susanne Mauser erklärt: „Graceland ist ja schon ziemlich alt, da gibt es viele enge, niedrige Räume. Amerikanisch angehaucht ist unser Haus aber auch“.

Elvis lebt . Er ist nur umgezogen, ins Nordburgenland. Das könnte man zumindest vermuten, wenn man vor dem Zuhause von Susanne Mauser steht. Ihr Haus in Weiden am See sieht Graceland , dem Anwesen von Elvis Presley in Memphis, Tennessee, zum Verwechseln ähnlich.

Und: Es gibt keinen Raum im ganzen Haus, in dem Elvis Aaron Presley nicht in irgendeiner Form präsent ist. An fast allen Wänden hängen Elvis-Bilder, Briefe, Schallplatten. Selbst am stillen Örtchen verkündet ein Bild Elvis‘ Motto: „T.C.B. – Taking Care of Business“ („Sich ums Geschäft kümmern“).

© Paul Haider

Das Radio im Hause Mauser ist immer auf den gleichen Sender eingestellt: Das dänische „Always Elvis Radio“. „Nein, das wird nicht fad“, versichert Susanne Mauser lächelnd. „Ich bin Elvis-Fan seit ich denken kann. Das erste Lied, an das ich mich erinnern kann, ist ‚Kiss me quick‘. Ich habe auch schon immer alles gesammelt, was ich von Elvis finden konnte.“ Verständlich, dass für die damals zwölfjährige Susanne im August 1977 eine Welt zusammenbrach, als sie die Nachricht vom Tod ihres Idols erreichte. „Ich habe wochenlang nur Schwarz getragen, bis mich alle nur noch ausgelacht haben“.

© Paul Haider

Elvis live zu erleben, war Susanne Mauser nicht vergönnt. Dafür hat sie Priscilla Presley schon persönlich getroffen: „Das war 2016 in Graceland, da hat sie sich ganz normal unter den Leuten bewegt. Sie ist eine sehr zierliche Frau, sie ist sehr nett und aufgeschlossen.“

© Paul Haider