Energie Burgenland: Zonierung wird evaluiert

Energie Burgenland-Pressesprecher Jürgen Schwarz beschwichtigt auf Nachfrage des KURIER. Ob, und in welchem Ausmaß ein Neusiedler Sonnenpark errichtet wird, sei noch völlig offen: „Formal ist die Situation so, dass das Projekt noch vor der Zonierung steht. Es wird evaluiert, welche Flächen für die Zonierung infrage kommen“, erklärt Schwarz.

Geht es nach Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ), dann soll bereits am kommenden Donnerstag der Weg für eine klimaneutrale Stadt geebnet werden – mit einem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat für das Energie Burgenland-Projekt „Zukunftsgemeinde Neusiedl am See“. Die Entscheidung, ob ein Fotovoltaik-Park in der Stadt errichtet wird, solle aber erst nach erfolgter Zonierung und unter Einbindung der Bevölkerung fallen, verspricht die Stadtchefin am Montag in einer Aussendung.