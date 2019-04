Energie Burgenland eröffnet neues Fernheizwerk

Die Energie Burgenland hat am Freitag ihr neues Fernheizwerk in Oberwart offiziell in Betrieb genommen. In die Anlage, deren Biomassekessel eine Leistung von bis zu 5 Megawatt erbringt, wurden nach Unternehmensangaben 4,6 Mio. Euro investiert. Mit dem Bau des Werkes war im Mai des Vorjahres begonnen worden, seit November lief ein Probebetrieb.