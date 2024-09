Bundesheer: Neues Zuhause für Elitetaucher am Neufelder See

Für den Spatenstich des neuen Elitetaucher-Trainingszentrums am Neufelder See hat sich das Bundesheer etwas Besonderes einfallen lassen: Pioniertaucher in voller Montur brachten das Werkzeug für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aus den Tiefen des Sees an die Oberfläche. Die Überraschung gelang: "Ich habe ja schon viel erlebt, aber dass so ein Spaten aus dem Wasser kommt, das hatten wir noch nicht", staunte die Ministerin.