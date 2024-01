Eisläufer vermisst: Suchaktion am Neusieder See geht weiter

Zeuge gab wichtigen Hinweis

Der Niederösterreicher war am Montagabend nicht vom Eislaufen in Rust nach Hause zurückgekehrt. Er war zuletzt am Montagvormittag bei einer Postfiliale in der Freistadt gesehen und anschließend von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er sich im Bereich des Sees die Eislaufschuhe anzog.

Bekleidet war er mit einem orangen Anorak und einer blauen Outdoorhose. Außerdem hatte er einen blaugrauen Rucksack und ein Paar weiße Schlittschuhe dabei.